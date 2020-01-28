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Джокович вышел на матч с Раоничем в толстовке с номерами 8 и 24 в память о Брайанте

12:37
Джокович и Раонич. Фото Australian Open
Джокович и Раонич. Фото Australian Open
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Сербский теннисист Новак Джокович почтил память легенды НБА Коби Брайанта, который погиб при крушении вертолета.

Джокович вышел на четвертьфинальный матч Australian Open против Милоша Раонича в толстовке, на которой были выбиты буквы KB, а также номера 8 и 24, под которыми играл Брайант.

В воскресенье, 26 января, 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.

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