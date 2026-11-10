«Даллас» в матче с «Индианой» одержал 3-ю победу подряд, «Денвер» проиграл «Хьюстону»
«Даллас» победил «Индиану» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 125:122.
Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Маверикс» Купер Флэгг — у него 43 очка и 10 подборов.
«Даллас» выиграл 3-й матч подряд.
В другом матче «Хьюстон» на своем паркете победил «Денвер» — 110:100.
Больше всего очков у канадского защитника «Наггетс» Джамала Мюррэя — 38.
НБА
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Индиана» — 125:122 (26:31, 30:35, 34:27, 35:29)
Д: Флэгг (43 очка + 10 подборов), Ирвинг (35), Вашингтон (13)
И: Сиакам (29), Несмит (18), Зубац (16)
«Хьюстон» — «Денвер» — 110:100 (32:24, 22:16, 23:28, 33:32)
Х: Дюрант (23 + 12 подборов), Шенгюн (20 + 12 подборов), Смит (14)
Д: Мюррэй (38), Йокич (25 + 16 подборов), Джонсон (8)
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