Андрей Кириленко: «Не исключаю, что Дончич станет новым Джорданом»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что защитник «Далласа» Лука Дончич способен стать для НБА новым Майклом Джорданом.

— Мне очень нравится Дончич, — сказал в интервью «СЭ» Андрей Кириленко. — Возможно, пройдет еще один год и начнется «Дончичмания», а Лука станет новым Майклом Джорданом. Потенциально может случиться все что угодно. Не думаю, что изменения будут концептуальные, но то что словенец уже внес эффект новизны — это точно. Во-первых, после Тони Паркера в НБА не было такого разностороннего европейца. Он играючи обращается с мячом, не боится играть с большими, отдает великолепные передачи. Думаю, что он вполне может достичь величия других белых игроков: Стива Нэша, Пита Маравича, Джейсона Кидда.

В этом сезоне НБА средние показатели 21-летнего Дончича составляют 28,7 очка и 9,3 подбора в среднем за игру. (Тимур Ганеев).

Полностью интервью Андрея Кириленко — здесь.