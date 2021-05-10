43 очка Розье не спасли «Шарлотт» от поражения в матче с «Пеликанс»

«Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА обыграли «Шарлотт» со счетом 112:110.

Самым результативным на паркете стал разыгрывающий «Хорнетс» Терри Розье, который набрал 43 очка.

После этого матча «Нью-Орлеан» с 31 победой занимает 11-е место в Западной конференции, «Шарлотт» с 33 победами — на восьмой строчке Востока.

НБА

Регулярный сезон

«Шарлотт» — «Новый Орлеан» — 110:112 (25:34, 42:23, 29:32, 14:23)

«Кливленд» — «Даллас» — 97:124 (30:39, 23:25, 19:34, 25:26)

«Орландо» — «Миннесота» — 96:128 (19:34, 25:40, 25:33, 27:21)

«Детройт» — «Чикаго» — 96:108 (18:28, 21:29, 29:26, 28:25)

10 мая.