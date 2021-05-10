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Дабл-дабл Дэвиса помог «Лейкерс» победить «Финикс»

07:40
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«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграли «Финикс» со счетом 123:110.

Самым результативным на паркете стал форвард команды из Лос-Анджелеса Энтони Дэвис, который набрал 42 очка и сделал 12 подборов.

После этого матча «Лейкерс» с 37 победами расположились на седьмом месте в Западной конференции, «Финикс» с 48 победами — на второй строчке Запада.

НБА

Регулярный сезон

«Лейкерс» — «Финикс» — 123:110 (30:19, 29:28, 39:30, 25:33)

«Сакраменто» — «Оклахома-Сити» — 126:98 (33:25, 38:26, 35:20, 20:27)

10 мая

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