29 очков Леонарда не спасли «Клипперс» от поражения в матче с «Никс»
01:04
«Никс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграли «Клипперс» со счетом 106:100.
Самым результативным на паркете стал форвард хозяев Кавай Леонард, который набрал 29 очков.
После этого матча «Никс» с 38 победами занимают четвертое место в Восточной конференции, «Клиперс», которые уже вышли в плей-офф, с 45 победами — на третьей строчке Запада.
НБА
Регулярный сезон
«ЛА Клипперс» — «Нью-Йорк Никс» — 100:106 (29:26, 25:30, 20:23, 26:27)
9 мая.
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