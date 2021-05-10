29 очков Леонарда не спасли «Клипперс» от поражения в матче с «Никс»

«Никс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграли «Клипперс» со счетом 106:100.

Самым результативным на паркете стал форвард хозяев Кавай Леонард, который набрал 29 очков.

После этого матча «Никс» с 38 победами занимают четвертое место в Восточной конференции, «Клиперс», которые уже вышли в плей-офф, с 45 победами — на третьей строчке Запада.

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Клипперс» — «Нью-Йорк Никс» — 100:106 (29:26, 25:30, 20:23, 26:27)

9 мая.