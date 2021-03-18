Итудис рассказал о настрое ЦСКА на матч против «Реала»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Реала».

«Все мы знаем, как трудно играть в Мадриде. Но мы очень настроены и сосредоточены на том, чтобы показать хорошую игру и биться на высшем уровне. Думаю, что мы извлекли много уроков из наших предыдущих матчей, так что пришло время реабилитироваться за счет хорошего выступления», — приводит официальный сайт армейцев слова Итудиса.

Матч «Реал» — ЦСКА состоится сегодня, 18 марта. Начало встречи — в 23.00 (мск).