«Реал» летом подпишет одного из лучших центровых Европы

«Реал» в летнее трансферное окно усилиться центровым «Баварии» Джаленом Рейнолдсом, сообщает Marca 18 марта.

По данным источника, мадридцы не будут продлевать контракты с Фелипе Рейесом и Алексом Тайусом, из-за чего бюджет клуба сократиться на 800 тысяч евро за сезон. Этих средств должно хватить для трансфера 28-летнего американца.

В нынешнем сезоне Евролиги Рейнолдс провел 28 матчей, в которых в среднем набирал по 14 с половиной очков и делал более шести подборов. В феврале центровой был признан лучшим игроком месяце в Евролиге.

В сезоне 2018/19 Рейнолдс выступал в «Зените».