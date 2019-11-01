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ЦСКА сыграет с «Зенитом» без Хэкетта и Кулагина

13:45
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ЦСКА проведет матч Евролиги с «Зенитом» без травмированных защитников Даниэля Хэкетта и Михаила Кулагина. Хэкетта беспокоит спина, у Кулагина проблемы с ногой, сообщает официальный сайт московского клуба.

Центровой Коста Куфос продолжает восстанавливаться после травмы ноги, форвард Уилл Клайберн выбыл на длительный срок с повреждением колена.

ЦСКА дозаявил в Евролигу молодого форварда Андрея Лопатина.

Дополнительная информация

https://cskabasket.com/news/?id=18312

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