ЦСКА сыграет с «Зенитом» без Хэкетта и Кулагина

ЦСКА проведет матч Евролиги с «Зенитом» без травмированных защитников Даниэля Хэкетта и Михаила Кулагина. Хэкетта беспокоит спина, у Кулагина проблемы с ногой, сообщает официальный сайт московского клуба.

Центровой Коста Куфос продолжает восстанавливаться после травмы ноги, форвард Уилл Клайберн выбыл на длительный срок с повреждением колена.

ЦСКА дозаявил в Евролигу молодого форварда Андрея Лопатина.