Блатт покинул «Олимпиакос»

Дэвид Блатт расторг контракт с «Олимпиакосом» по обоюдному согласию сторон. Неизвестно, связано ли его решение с состоянием здоровья — в августе специалист заявил, что страдает от рассеянного склероза. В прошлом сезоне греческий клуб не попал в плей-офф Евролиги.

-После долгой и уважительной дискуссии между мной и владельцами мы решили расстаться, — цитирует Блатта AS. — Мое время в Греции с «Олимпиакосом» было важным во многих отношениях. Я благодарен за людей, с которыми познакомился здесь. У меня нет ничего, кроме уважения к руководству, игрокам и персоналу. Желаю им всего наилучшего.