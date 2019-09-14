В Иркутске построят центр по хоккею за 2,15 миллиарда рублей

Правительство России одобрило решение о выделении минспорту в 2019 году 2,15 миллиарда рублей на иркутский центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта, информирует сайт кабмина.

Проект распоряжение предусматривает разовую финансовую помощь в целях софинансирования капитальных вложений.

— Проектом распоряжения предлагается выделить ассигнования в размере 2 153 200 000 рублей. Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу, — говорится в сообщении.