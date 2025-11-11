Хоккей с мячом
11 ноября, 11:12

В Федерации хоккея с мячом России предложили ввести попечительский совет

Руслан Минаев

Директор Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Сергей Мяус предложил учредить в организации попечительский и наблюдательный советы.

«В ФХМР должен появиться попечительский или наблюдательный совет. В течение сезона будем об этом разговаривать. В первую очередь до окончания сезона нужно выстроить диалог со всеми регионами.

Во-вторых, внести в регламент предложения по антикризисному сезону. К примеру, изменить структуру розыгрыша Кубка России: первый этап сделать в сентябре в четырех зонах: условно в Москве, Ульяновске, Хабаровске и Иркутске с привлечением команд Высшей лиги. На втором этапе в октябре сыграют 12 команд, а в финале в начале ноября — 4. Провести Суперкубок можно в ноябре, а чемпионат начать в 20-х числах», — цитирует ТАСС Мяуса.

34-й чемпионат России стартует 12 ноября. В нем примут участие 12 команд.

Источник: ТАСС
