Директор Федерации хоккея с мячом России Мяус: «Олимпийский вопрос сейчас не панацея»

Директор Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Сергей Мяус ответил на вопрос о потенциальном включении вида спорта в программу Олимпийских игр.

«Учитывая, какие сейчас процессы происходят в мире и вокруг Олимпиад, этот вопрос сейчас не панацея. В той же Швеции, кстати, есть позиция: не важно, будет хоккей с мячом олимпийским или нет, мы будем его развивать. Поэтому сейчас время не строить олимпийские иллюзии, а наводить порядок у себя дома. Надо жить по средствам, выживать, восстанавливаться, побеждать и развиваться. И тогда мы будем уважать самих себя, став самодостаточным видом спорта», — цитирует Мяуса ТАСС.

Хоккей с мячом получил признание Международного олимпийского комитета в 2004 году, но до сих пор не включен в олимпийскую программу.