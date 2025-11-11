Хоккей с мячом
11 ноября, 12:07

Директор Федерации хоккея с мячом России Мяус: «Олимпийский вопрос сейчас не панацея»

Руслан Минаев

Директор Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Сергей Мяус ответил на вопрос о потенциальном включении вида спорта в программу Олимпийских игр.

«Учитывая, какие сейчас процессы происходят в мире и вокруг Олимпиад, этот вопрос сейчас не панацея. В той же Швеции, кстати, есть позиция: не важно, будет хоккей с мячом олимпийским или нет, мы будем его развивать. Поэтому сейчас время не строить олимпийские иллюзии, а наводить порядок у себя дома. Надо жить по средствам, выживать, восстанавливаться, побеждать и развиваться. И тогда мы будем уважать самих себя, став самодостаточным видом спорта», — цитирует Мяуса ТАСС.

Хоккей с мячом получил признание Международного олимпийского комитета в 2004 году, но до сих пор не включен в олимпийскую программу.

Источник: ТАСС
  • bolelschik.volga34

    Для начала его надо популизировать у сея в стране. А у нас вообще его по ТВ не показывают, многие даже не знают про него, хотя это истинно русский вид спорта и мы чемпионы мира.

    13.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Для включения какого то вида спорта в программу Олимпиады необходимо, что бы, как минимум, 16 стран развивали этот вид спорта и имели свой национальный чемпионат на профессиональном уровне, и имели сборную команду страны на данному виду спорта. Если по количеству сборных команд этот критерий даже перевыполнен. То по количеству проводимых национальных чемпионатов этот критерий в 16 стран, врядли выполнен.

    11.11.2025

