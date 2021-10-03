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Московское «Динамо» в девятый раз выиграло Кубок России по хоккею с мячом

13:16

Московское «Динамо» победило архангельский «Водник» в финале Кубка России по хоккею с мячом — 7:5.

Динамовцы выиграли трофей в третий раз подряд, всего бело-голубые становились обладателями национального кубка 9 раз.

В матче за Суперкубок России «Динамо» встретится с красноярским «Енисеем», который стал чемпионом страны в марте. Дата и место проведения матча будут объявлены позднее.

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Иван Торопцев все материалы автора

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