Московское «Динамо» победило «Родину»
Лидер чемпионата России по хоккею с мячом — московское «Динамо» — одержало очередную победу. В гостях московская команда обыграла «Родину» — 8:5.
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СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 5:5 (3:1)
26 декабря.
Енисей (Красноярск) — Ак Барс-Динамо (Казань) — 9:5 (6:2)
26 декабря.
Кузбасс (Кемерово) — Волга (Ульяновск) — 7:1 (3:1)
26 декабря.
Уральский Трубник (Первоуральск) — Старт (Нижегородская область) — 2:1 (1:0)
26 декабря.
Сибсельмаш (Новосибирск) — Водник (Архангельск) — 1:9 (0:2, 0:2, 1:5)
26 декабря.
Играли 3 тайма по 30 мин
Родина (Киров) — Динамо (Москва) — 5:8 (0:2)
26 декабря.
Строитель (Сыктывкар) — Мурман (Мурманск) — 5:4 (2:2)
26 декабря.
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