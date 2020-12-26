Московское «Динамо» победило «Родину»

Лидер чемпионата России по хоккею с мячом — московское «Динамо» — одержало очередную победу. В гостях московская команда обыграла «Родину» — 8:5.

Бенди

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Регулярный чемпионат

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 5:5 (3:1)

26 декабря.

Енисей (Красноярск) — Ак Барс-Динамо (Казань) — 9:5 (6:2)

26 декабря.

Кузбасс (Кемерово) — Волга (Ульяновск) — 7:1 (3:1)

26 декабря.

Уральский Трубник (Первоуральск) — Старт (Нижегородская область) — 2:1 (1:0)

26 декабря.

Сибсельмаш (Новосибирск) — Водник (Архангельск) — 1:9 (0:2, 0:2, 1:5)

26 декабря.

Играли 3 тайма по 30 мин

Родина (Киров) — Динамо (Москва) — 5:8 (0:2)

26 декабря.

Строитель (Сыктывкар) — Мурман (Мурманск) — 5:4 (2:2)

26 декабря.