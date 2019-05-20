Россия проиграла Японии на ЧМ среди смешанных команд

Сборная России проиграла команде Японии в матче группового турнира чемпионата мира среди смешанных команд со счетом 2:3. Турнир проходит в Китае. В следующем матче Россия встретится с командой Таиланда 21 мая.

Родион Алимов/Алина Давлетова (Россия) - Такуро Хоки/Вакана Нагахара (Япония) - 10:21, 15:21;

Владимир Мальков (Россия) - Кента Нисимото (Япония) - 21:18, 21:17;

Владимир Иванов/Иван Созонов (Россия) - Хироюки Эндо/Юта Ватанабе (Япония) - 21:19, 21:16;

Наталья Перминова (Россия) - Нодзоми Окухара (Япония) - 6:21, 16:21;

Екатерина Болотова/Алина Давлетова (Россия) - Юки Фукусима/Саяка Хирота (Япония) - 5:21, 16:21.