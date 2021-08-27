Хэмилтон и Ферстаппен не уступят друг другу в Бельгии. Новый раунд битвы

Вторая половина сезона начнется гонкой на легендарной трассе «Спа-Франкоршам».

«Гран-при Бельгии» нарушит летнее затишье в сражении за титул. Отрыв в восемь очков не даст расслабиться нынешнему лидеру чемпионата Льюису Хэмилтону. Макс Ферстаппен, которому последние гонки испортили пилоты «Мерседес», собирается вернуться на победный путь.

Лидеры продолжат сражение в Бельгии

Вторая часть чемпионата возобновится в Бельгии на трассе «Спа-Франкоршам». Летняя пауза позволила перевести дух после хаотичной первой половины сезона. Тем не менее сражение за главный титул только набирает обороты. На данный момент пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон опережает гонщика «Ред Булла» Макса Ферстаппена на восемь очков. После трех побед подряд во Франции и Австрии голландцу удалось набрать лишь два балла в двух последних заездах. Хэмилтон же благодаря победе в Британии и второму месту в Венгрии отыграл большое количество очков и ушел на перерыв лидером чемпионата.

В последнее время в Бельгии редко происходят сражения за первое место в гонке, однако на этот раз стоит ожидать борьбу за победу. Хэмилтон четыре раза побеждал на «Гран-при Бельгии», а Ферстаппен с 2017 года чередует подиумы с финишами без очков. Огня в сражении лидеров добавляет и словесная перепалка руководителей команд. Во время летнего перерыва глава «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что не будет обращать внимание на шум со стороны «быков». У него вряд ли получится игнорировать «Ред Булл», потому что концовка чемпионата точно принесет немало драмы в сражении между лидерами.

Боттасу и Пересу надо исправляться

Для некоторых пилотов первая половина сезона получилась крайне неудачной. Даниэл Риккьярдо проигрывает дуэль с напарником по «Макларену», Юки Цунода не оправдывает ожиданий в «Альфа Таури», а пилот «Хааса» Никита Мазепин часто оказывается худшим по итогам уик-энда «Формулы-1». Скверно первую часть сезона провели и напарники лидеров сезона — Валттери Боттас и Серхио Перес.

Финн ушел на летний перерыв виновником большой аварии на старте «Гран-при Венгрии». Будущее Боттаса в «Мерседесе» находится под большим вопросом, так как пилот «Уильямса» Джордж Расселл является главным претендентом на место Валттери в следующем году. Напарнику Хэмилтона нужен ударный уик-энд в Бельгии, чтобы отмести все негативные разговоры. Гонка на «Спа-Франкоршам» для Боттаса получится непростой, так как он уже получил штраф в пять позиций на старте из-за инцидента в Венгрии.

Партнер Макса Ферстаппена Серхио Перес является одним из главных разочарований сезона. Мексиканец завоевал всего лишь два подиума из 11 возможных, тогда как его напарник только в трех гонках — и не по своей вине — не сумел финишировать в тройке. Пересу необходимо провести сильную вторую половину сезона, так как у руководителя «Ред Булла» Кристиана Хорнера и спортивного консультанта команды Хельмута Марко терпение на исходе. Хорнер и Марко могут отказаться от сотрудничества с мексиканцем по итогам этого сезона, даже несмотря на победу Серхио на «Гран-при Азербайджана».

«Феррари» против «Макларена» и другие бельгийские сражения

В Бельгии продолжится разборка между «Феррари» и «Маклареном» за третье место в чемпионате. Благодаря подиуму Сайнса и сходу Норриса на «Гран-при Венгрии» Скудерия теперь имеет в своем активе ровно столько же очков, сколько команда с оранжевыми болидами. На данный момент состав пилотов в «Феррари» выглядит стабильнее, однако сильнейшим гонщиком сейчас располагает именно «Макларен». Ландо Норрис стал одним из лучшим пилотов первой половины сезона, а во второй части планирует развить свой успех.

Феноменальный результат «Альпин» в венгерской гонке должен положительно повлиять на настрой команды в борьбе с «Астон Мартин» и «Альфа Таури». Фернандо Алонсо подтвердил, что останется во французской команде на следующий сезон. Испанец верит в благосклонный к его команде новый технический регламент 2022 года, поэтому решил попробовать удачу в последний раз. А на этих выходных на «Гран-при Бельгии» Алонсо предстоит ожесточенное сражение с Себастьяном Феттелем и Пьером Гасли за ценные очки в чемпионате.

Спа-Франкоршам

Длина круга — 7,004 км

Количество кругов — 44

Дистанция гонки — 308,052 км



Расписание уик-энда

27 августа, пятница

12:30 Первая тренировка

16:00 Вторая тренировка

28 августа, суббота

13:00 Третья тренировка

16:00 Квалификация

29 августа, воскресенье

16:00 Гонка