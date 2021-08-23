«Гран-при России» в Сочи: даты проведения, прогнозы и где смотреть трансляции гонки «Формулы-1»
Когда и где пройдет «Гран-при России» — 2021
С 24 по 26 сентября в Сочи состоится 8-й в истории «Гран-при России» «Формулы-1». Эта гонка станет 15-й в сезоне-2021. Лучшие пилоты на своих болидах будут бороться за подиум и очки в личном зачете.
Трасса «Сочи Автодром» расположена в Имеретинской низменности в Олимпийском парке Адлера. Она является первой и единственной в России, которая принимает «королевские гонки». Первый заезд на этом автодроме прошел в октябре 2014 года. Пилоты должны преодолеть в Сочи 53 круга (длина одного — 5848 метров). Общая дистанция гонки составляет 309 745 метров. Трасса насчитывает 18 поворотов (6 левых и 12 правых).
Сочинский автодром вмещает около 40 тысяч зрителей. 6 августа стало известно, что на «Гран-при России» — 2021 допустят 50 процентов зрителей от полной заполняемости из-за коронавируса. 9 августа все билеты на соревнования были распроданы.
Данный этап «Гран-при России» станет предпоследним для Сочи. С 2023-го его перенесут в Ленинградскую область. Соревнования в рамках «Формулы-1» будут проходить на автодроме «Игора Драйв».
Расписание гонок и событий: где смотреть трансляции
Ранее все гонки «Формулы-1» «Гран-при России» транслировались в прямом эфире на каналах «Матч ТВ», «Матч Страна» и на платформе F1TV. «СЭ» также будет вести онлайн-трансляции сочинских заездов на своем сайте.
Для гостей Олимпийского парка в Сочи будет открыта специальная фан-зона. В перерывах между заездами покажут Фестиваль драйва и мотора с участием мотофристайлеров. Болельщики смогут приобрести в магазинах атрибутику гонщиков команд «Формулы-1». Помимо этого, на черноморском курорте выступит ряд музыкальных звезд — группы «Звери» и «Би-2», певец Иван Дорн и другие.
Итоговая гонка пройдет 26 сентября, примерное начало — в 14.00-15:00 (по московскому времени). После нее — традиционная церемония награждения с обливанием шампанским.
«Гран-при России» — 2021 «Формулы-1». Расписание гоночного уик-энда
23 сентября, четверг
9.00-19.00. Мероприятия в фан-зоне: активности для детей и взрослых.
24 сентября, пятница
9.00-19.00. Мероприятия в фан-зоне: активности для детей и взрослых.
11.00-12.30. «Формула-1». Первые свободные заезды.
15.00-16.30. «Формула-1» Вторые свободные заезды.
18.00-19.00. Выступление DJ.
19.00. Выступление группы «Звери». Шоу поющих фонтанов.
25 сентября, суббота
9.00-19.00. Мероприятия в фан-зоне: активности для детей и взрослых.
12.00-13.00. Третьи свободные заезды «Формулы-1».
15.00-16.00. Квалификация «Формулы-1».
18.00-19.00. Выступление DJ.
19.00. Выступлении группы «Би-2» с симфоническим оркестром. Шоу поющих фонтанов.
26 сентября, воскресенье
14.10-16.10. Гонка «Формулы-1».
17.00-18.00. Выступление DJ.
18.00. Концерт Ивана Дорна. Шоу поющих фонтанов.
Фавориты и прошлые победители Russian Grand Prix: прогнозы
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон лидирует по количеству побед на «Гран-при России». Он занимал первые места в 2014, 2015, 2018 и 2019 годах. Семикратный чемпион мира «Формулы-1» вместе с Максом Ферстаппеном из «Ред Булла» является фаворитом предстоящей гонки в Сочи.
Валттери Боттас («Мерседес») — еще один кандидат на триумф на трассе в Краснодарском крае. 31-летний финн дважды побеждал в Сочи. В 2020-м Боттас обошел Ферстаппена (2-е место) и Хэмилтона (3-е место). Кто знает, возможно, в этот раз случится что-то подобное?
Прошлые победители «Гран-при России» в Сочи
|
Год
|
Пилот
|
Конструктор
|
2020
|
Валттери Боттас
|
Mercedes
|
2019
|
Льюис Хэмилтон
|
Mercedes
|
2018
|
Льюис Хэмилтон
|
Mercedes
|
2017
|
Валттери Боттас
|
Mercedes
|
2016
|
Нико Росберг
|
Mercedes
|
2015
|
Льюис Хэмилтон
|
Mercedes
|
2014
|
Льюис Хэмилтон
|
Mercedes
Кто будет представлять Россию в Сочи: что покажет Мазепин
Пилот «Хааса» Никита Мазепин проводит свой дебютный сезон в «Формуле-1». В текущем сезоне 22-летний россиянин еще не набрал ни одного очка в личном зачете. 19 августа известное издание The Race опубликовало рейтинг лучших пилотов первой части сезона-2021, где Мазепин занял последнюю строчку.
В конце августа Мазепин провел небольшой отпуск в Краснодаре. Там он покатался на квадроциклах.
Остается ждать и надеяться на первые очки талантливого гонщика в Сочи. «Гран-при России» уже совсем скоро.
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