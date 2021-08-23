«Гран-при России» в Сочи: даты проведения, прогнозы и где смотреть трансляции гонки «Формулы-1»

В конце сентября в России пройдет главное автоспортивное соревнование.

Когда и где пройдет «Гран-при России» — 2021

С 24 по 26 сентября в Сочи состоится 8-й в истории «Гран-при России» «Формулы-1». Эта гонка станет 15-й в сезоне-2021. Лучшие пилоты на своих болидах будут бороться за подиум и очки в личном зачете.

Трасса «Сочи Автодром» расположена в Имеретинской низменности в Олимпийском парке Адлера. Она является первой и единственной в России, которая принимает «королевские гонки». Первый заезд на этом автодроме прошел в октябре 2014 года. Пилоты должны преодолеть в Сочи 53 круга (длина одного — 5848 метров). Общая дистанция гонки составляет 309 745 метров. Трасса насчитывает 18 поворотов (6 левых и 12 правых).

Сочинский автодром вмещает около 40 тысяч зрителей. 6 августа стало известно, что на «Гран-при России» — 2021 допустят 50 процентов зрителей от полной заполняемости из-за коронавируса. 9 августа все билеты на соревнования были распроданы.

Данный этап «Гран-при России» станет предпоследним для Сочи. С 2023-го его перенесут в Ленинградскую область. Соревнования в рамках «Формулы-1» будут проходить на автодроме «Игора Драйв».

Расписание гонок и событий: где смотреть трансляции

Ранее все гонки «Формулы-1» «Гран-при России» транслировались в прямом эфире на каналах «Матч ТВ», «Матч Страна» и на платформе F1TV. «СЭ» также будет вести онлайн-трансляции сочинских заездов на своем сайте.

Для гостей Олимпийского парка в Сочи будет открыта специальная фан-зона. В перерывах между заездами покажут Фестиваль драйва и мотора с участием мотофристайлеров. Болельщики смогут приобрести в магазинах атрибутику гонщиков команд «Формулы-1». Помимо этого, на черноморском курорте выступит ряд музыкальных звезд — группы «Звери» и «Би-2», певец Иван Дорн и другие.

Итоговая гонка пройдет 26 сентября, примерное начало — в 14.00-15:00 (по московскому времени). После нее — традиционная церемония награждения с обливанием шампанским.

«Гран-при России» — 2021 «Формулы-1». Расписание гоночного уик-энда



23 сентября, четверг

9.00-19.00. Мероприятия в фан-зоне: активности для детей и взрослых.

24 сентября, пятница

9.00-19.00. Мероприятия в фан-зоне: активности для детей и взрослых.

11.00-12.30. «Формула-1». Первые свободные заезды.

15.00-16.30. «Формула-1» Вторые свободные заезды.

18.00-19.00. Выступление DJ.

19.00. Выступление группы «Звери». Шоу поющих фонтанов.

25 сентября, суббота

9.00-19.00. Мероприятия в фан-зоне: активности для детей и взрослых.

12.00-13.00. Третьи свободные заезды «Формулы-1».

15.00-16.00. Квалификация «Формулы-1».

18.00-19.00. Выступление DJ.

19.00. Выступлении группы «Би-2» с симфоническим оркестром. Шоу поющих фонтанов.

26 сентября, воскресенье

14.10-16.10. Гонка «Формулы-1».

17.00-18.00. Выступление DJ.

18.00. Концерт Ивана Дорна. Шоу поющих фонтанов.

Фавориты и прошлые победители Russian Grand Prix : прогнозы

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон лидирует по количеству побед на «Гран-при России». Он занимал первые места в 2014, 2015, 2018 и 2019 годах. Семикратный чемпион мира «Формулы-1» вместе с Максом Ферстаппеном из «Ред Булла» является фаворитом предстоящей гонки в Сочи.

Валттери Боттас («Мерседес») — еще один кандидат на триумф на трассе в Краснодарском крае. 31-летний финн дважды побеждал в Сочи. В 2020-м Боттас обошел Ферстаппена (2-е место) и Хэмилтона (3-е место). Кто знает, возможно, в этот раз случится что-то подобное?

Прошлые победители «Гран-при России» в Сочи

Год Пилот Конструктор 2020 Валттери Боттас Mercedes 2019 Льюис Хэмилтон Mercedes 2018 Льюис Хэмилтон Mercedes 2017 Валттери Боттас Mercedes 2016 Нико Росберг Mercedes 2015 Льюис Хэмилтон Mercedes 2014 Льюис Хэмилтон Mercedes

Кто будет представлять Россию в Сочи: что покажет Мазепин

Пилот «Хааса» Никита Мазепин проводит свой дебютный сезон в «Формуле-1». В текущем сезоне 22-летний россиянин еще не набрал ни одного очка в личном зачете. 19 августа известное издание The Race опубликовало рейтинг лучших пилотов первой части сезона-2021, где Мазепин занял последнюю строчку.

В конце августа Мазепин провел небольшой отпуск в Краснодаре. Там он покатался на квадроциклах.