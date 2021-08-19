Ревнивый муж поквитался с известным в «Формуле-1» менеджером, а потом застрелился сам.

Мир «Формулы-1» в шоке от новостей со «Спа-Франкоршама», где 29 августа пройдет ближайший этап королевской серии. Директора бельгийского автодрома, знаменитую автогонщицу и архитектора Натали Майе жестоко убил собственный муж. Супруг был в бешенстве, после того как застал свою супругу в собственном доме в постели с женщиной. Майе изменяла мужу со своей лучшей подругой — Анной-Лоуренс Дорвьо. Правда, полиция в ходе расследования подвергла сомнению теорию о преступлении на почве ревности. Попытаемся разобраться в этой темной истории, достойной пера классиков детективного жанра.

Муж знал о наклонностях своей жены

Вечером 15 августа Майе обнаружили мертвой в своем собственном доме, рядом с ней нашли труп ее подруги и мужа Натали. Трагедия произошла в небольшой бельгийской деревне Гуви, где живет Майе. Три трупа для этого тихого места — событие из ряда вон, поэтому к расследованию подключили лучших детективов Бельгии. Практически сразу специалисты обнаружили, что огонь по женщинам открыл супруг Майе Франс Дюбуа. Вероятнее всего, он впал в неадекватное состояние, когда застал свою жену в постели с подругой. Расквитавшись с женой и ее любовницей, Дюбуа застрелился сам. Эта версия была основной для полиции, пока не начался опрос свидетелей. Несколько человек сообщили следователям, что Дюбуа, скорее всего, знал о романе своей жены. И даже встретился с разлучницей Анной незадолго до кровавой ночи.

О наклонностях Натали знали очень многие, в том числе ее муж. И вроде бы Франц Дюбуа относился к этому спокойно. По крайней мере, друзья погибших никогда не слышали о скандалах в этой семье на почве ревности. Супруги просто решили спокойно разойтись и на момент стрельбы уже несколько недель находились в состоянии раздела имущества. В семейном доме при этом оставалась Натали Майе, там она стала жить со своей новой любовью — юристом Лоуренс Дорвью. С Анной они знакомы были давно, но в какой-то момент старая дружба переросла в нечто большее. «Они не скрывали своих чувств, а скорее этим гордились. Анна часто говорила со мной о своих романтических отношениях и призналась мне, что наконец встретила женщину, которую страстно полюбила. Полюбила так, как никогда кого-либо прежде», — вспоминает коллега Лоуренс.

Майе спроектировала обновленную трассу «Спа-Франкоршам»

Новая пассия Натали Майе даже объяснилась с Францем Дюбуа — оба пришли к выводу, что у них нет взаимных претензий. «Все это не вяжется с образом ревнивца, который возвращается домой, неожиданно обнаруживает свою жену в объятиях другой женщины и не справляется с эмоциями. Нет, это не так!» — комментируют версию обвинения знакомые погибших. Но в чем же тогда причина жестокого убийства и последовавшего за ним самоубийства? Ведь вряд ли 61-летняя женщина, единственной жизненной страстью которой были автогонки, могла чем-то еще задеть чувства супруга, кроме как цисгендерной изменой. Увы, у лучших детективов Бельгии пока нет ответа на этот вопрос.

Гонки для Натали действительно были делом всей жизни. Как и для ее мужа — Дюбуа также был автогонщиком. Во время одного из раллийных заездов будущие супруги и познакомились. Звездой спорта Майе как пилот не стала, потому что начала большую карьеру в приличном возрасте — только к 33 годам ее наконец-то пустили за руль гоночной машины. Зато Натали отучилась на архитектора в Лондоне и успела основать свое архитектурное бюро в Люксембурге, на границе с Бельгией. Основная специализация — экоархитектура и инфраструктурные проекты. Неудивительно, что когда в 2016-м главную гоночную трассу в Бельгии решили впервые за 100 лет с момента открытия масштабно перестраивать для проектирования работ, позвали именно Натали. Кто еще из мира архитекторов мог лучше знать потребности гонщиков, чем один из пилотов? Майе отдала всю свою душу проекту и создала одну из лучших трасс современной «Формулы-1». Многие пилоты и болельщики называют «Спа-Франкоршам» самой интересной трассой в мире.

По завершении строительства Майе стала директором трассы «Спа-Франкоршам» и едва ли не важнейшим человеком для мира автоспорта Бельгии, а также для местного этапа «Формулы-1?. «Мы потеряли великую женщину, преданного фаната автоспорта и энтузиаста, настоящего лидера, которого нам всем будет очень не хватать», — заявил бывший босс королевской серии Берни Экклстоун. — Натали стала лицом трассы, она воплотила всю нашу страсть к гонкам». Не забывая о страшной трагедии, теперь действительно встает вопрос о том, кто и как организует в этом году бельгийский этап автогонок, ведь он стартует всего через неделю. В последнее время над трассой в Спа будто витает проклятие, ведь два года назад здесь насмерть разбился пилот «Формулы-2» Антуан Юбер. В прошлом году трасса едва не стала банкротом, а в этом — помимо смерти директора — автодрому нужно бороться с последствиями масштабного наводнения, которое парализовало жизнь в регионе.