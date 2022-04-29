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Сегодня, 15:38

Расселл считает, что необходимо увеличить дистанцию спринт-гонок

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Мерседес» Джордж Расселл высказался о спринт-гонках в «Формуле-1».

«Должен признаться, что я не большой фанат спринт-заездов. Мне кажется, что дистанцию спринта нужно увеличить на 50 процентов, чтобы шины могли успеть износиться сильнее. Тогда пилотам, возможно, придется чуть больше беречь резину, разница в скорости между болидами вырастет.

Сейчас все просто гонят на полной скорости. И разница в скорости между болидами недостаточно велика, чтобы происходили обгоны. Если только речь не идет о машине, которая оказалась не на своем месте по итогам квалификации», — приводит слова Расселла Planet F1.

После четырех этапов сезона-2022 Расселл занимает четвертое место в личном зачете «Формулы-1» с 49 очками.

Источник: https://www.planetf1.com/news/russell-calls-for-sprints-to-be-50-percent-longer/
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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