Расселл считает, что необходимо увеличить дистанцию спринт-гонок

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл высказался о спринт-гонках в «Формуле-1».

«Должен признаться, что я не большой фанат спринт-заездов. Мне кажется, что дистанцию спринта нужно увеличить на 50 процентов, чтобы шины могли успеть износиться сильнее. Тогда пилотам, возможно, придется чуть больше беречь резину, разница в скорости между болидами вырастет.

Сейчас все просто гонят на полной скорости. И разница в скорости между болидами недостаточно велика, чтобы происходили обгоны. Если только речь не идет о машине, которая оказалась не на своем месте по итогам квалификации», — приводит слова Расселла Planet F1.

После четырех этапов сезона-2022 Расселл занимает четвертое место в личном зачете «Формулы-1» с 49 очками.