Смедли: «Расселл доказал, что достоин нового контракта с «Мерседес»

Бывший инженер ведущих команд «Формулы-1» Роб Смедли высказался о будущем Джорджа Расселла в «Мерседес».

«Джордж уже продемонстрировал все необходимое, чтобы считаться опытным и высококлассным пилотом. Его реакция на вызов со стороны Антонелли была особенно показательной — он не просто принял превосходство новичка, а проявил здоровое недовольство, что как раз характеризует настоящего гонщика. Этот внутренний огонь, это стремление доказывать свое право на место в топ-команде — это именно то, что нужно.

Если бы решение зависело только от меня, я бы уже подписал с Расселлом новый контракт. Он стабилен, мотивирован и постоянно прогрессирует. Однако очевидно, что команда вынуждена учитывать возможную доступность Ферстаппена — это стратегический вопрос», — приводит слова Смедли crash.net.

«Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет с 16 по 18 мая и станет первым европейским этапом в 2025 году.