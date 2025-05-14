Брандл получил престижную британскую награду

Бывший гонщик «Формулы-1» Мартин Брандл получил престижную награду в Великобритании — Орден Британской империи, сообщает Sky Sports.

Церемония интронизации прошла во вторник, 13 мая, в Виндзорском замке. Награду Мартину Брандлу вручил принц Уэльский.

Орден Британской империи — вторая по значимости награда в британской системе.

В прошлом году такой же орден получил Кристиан Хорнер, руководитель «Ред Булл», за заслуги в автоспорте. Награда Брандлу была вручена за его вклад в автоспорт и спортивное вещание.