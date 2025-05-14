Ньюи — о регламенте «Ф-1» — 2026: «Правила оставляют пространство для инноваций»

Конструктор «Астон Мартин» Эдриан Ньюи поделился своим взглядом на грядущие изменения в техническом регламенте.

«Первое впечатление от правил 2026 года: они напомнили мне ситуацию 2022-го — кажется, что ограничения настолько жесткие, что не оставляют простора для творчества. Однако при детальном изучении всегда обнаруживаются неочевидные возможности. В 2022-м мы видели, что команды изначально выбрали совершенно разные концепции и лишь со временем их решения начали сходиться.

С высокой вероятностью повторится история 2022-го: разные инженерные подходы вначале, которые постепенно будут отсеиваться в первые два-три сезона. Несмотря на кажущуюся строгость, новые правила содержат достаточно гибкости для технического разнообразия», — приводит слова Ньюи пресс-служба «Астон Мартин».

10 сентября 2024 года «Астон Мартин» объявил о контракте с Ньюи. Специалист начал работать в марте 2025 года.