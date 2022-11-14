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Сегодня, 18:37

Норрис потерял почти четыре килограмма во время «Гран-при Бразилии»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Гонщик «Макларена» Ландо Норриса рассказал о последствиях своего плохого самочувствия на «Гран-при Бразилии».

«В субботу я был в очень плохом состоянии. В воскресенье стало немного лучше — что и понятно, я ведь не успел толком устать в гонке. Я уже начал уставать и действительно испытывать трудности из-за плохого физического состояния, но тут моя гонка закончилась. В целом чувствую себя нормально, мне с каждым днем все лучше, но случившееся не прошло бесследно. Особенно начиная с четверга. Я не ел и не пил два дня, похудел почти на четыре килограмма. Было трудно. После выступления в пятницу все подумали, что я в порядке, поскольку я хорошо справился и мы были быстры, но все было совсем наоборот. Теперь главное восстановиться к финалу сезона в Абу-Даби», — приводит слова Норриса The Race.

Он также заявил, что в воскресенье стал чувствовать себя немного лучше и смог немного поесть до гонки. По его словам, он чувствовал бы себя намного хуже, если бы доехал до финиша.

«Так что в каком-то смысле мне даже повезло, что я сошел. Хотя сход — это все равно досадно», — добавил Норрис.

23-летний британец пропустил пресс-конференцию в четверг из-за подозрения на пищевое отравление. На 50-м круге «Гран-при Бразилии» Норрис сошел из-за проблем с машиной. За один этап до конца сезона-2022 он занимает седьмую строчку в личном зачете, набрав 113 очков.

Источник: https://the-race.com/formula-1/i-didnt-eat-for-two-days-the-extent-of-norriss-illness/
Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
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