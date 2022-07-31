Россиянин Смоляр прокомментировал победу в основной гонке «Формулы-3» в Венгрии

Российский пилот команды «МП Моторспорт» Александр Смоляр прокомментировал свою победу в основной гонке «Формулы-3» в рамках этапа в Венгрии.

«Я очень счастлив. Мы начали на дождевых шинах, но в итоге гонка кончилась в сухих погодных условиях. Было очень важно правильно отреагировал на смену погоды. Думаю, я отлично поработал. Доволен, что набрал сегодня много очков», — приводит официальный сайт ФИА слова Смоляра.

После шести этапов сезона-2022 Смоляр занимает седьмое место в личном зачете с 63 очками.

Следующий этап «Формулы-3» пройдет с 26 по 28 августа в Бельгии.