Гасли стартует с пит-лейн на «Гран-при Венгрии» из-за замены двигателя

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли получил штраф за замену двигателя.

Француз стартует с пит-лейн, потому что его команда установила силовую установку без одобрения технического делегата ФИА и с нарушением регламента. Изначально Гасли должен был стартовать с 19-го места на стартовой решетке.

Также двигатели заменили гонщики «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес. Они еще не превысили лимит на число используемых силовых установок за сезон, поэтому обошлись без штрафов. Ферстаппен стартует с 10-го места, а Перес — с 11-го.

Гонка в рамках «Гран-при Венгрии» состоится сегодня, 31 июля. Начало — в 16.00 (мск).