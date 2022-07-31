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Сегодня, 13:24

Гасли стартует с пит-лейн на «Гран-при Венгрии» из-за замены двигателя

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли получил штраф за замену двигателя.

Француз стартует с пит-лейн, потому что его команда установила силовую установку без одобрения технического делегата ФИА и с нарушением регламента. Изначально Гасли должен был стартовать с 19-го места на стартовой решетке.

Также двигатели заменили гонщики «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес. Они еще не превысили лимит на число используемых силовых установок за сезон, поэтому обошлись без штрафов. Ферстаппен стартует с 10-го места, а Перес — с 11-го.

Гонка в рамках «Гран-при Венгрии» состоится сегодня, 31 июля. Начало — в 16.00 (мск).

Формула-1
Альфа Таури
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Пьер Гасли
Серхио Перес
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