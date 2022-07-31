Ферстаппен выиграл «Гран-при Венгрии», стартовав с 10-го места

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Венгрии», 13-й этап сезона 2022 года «Формулы-1». Голландец, который стартовав с 10-го места, упрочил лидерство в общем зачете.

Действующий чемпион мира одержал уже восьмую победу в нынешнем сезоне и 28-ю — в карьере.

Вторым к финишу пришел семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Тройку лучших замкнул его партнер по команде Джордж Расселл.

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс стал четвертым, его партнер по команде — Шарль Леклер — шестым. Между ними расположился гонщик «Ред Булл» Серхио Перес.

Венгрия

Чемпионат мира

13-й этап

«Гран-при Венгрии»

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull)

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — отставание 7,834

3. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 12,337

4. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 14,579

5. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 15,688

6. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 16,047

7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 78,300

8. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1 круг

9. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 круг

10. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг

11. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг

12. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1 круг

13. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 1 круг

14. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1 круг

15. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1 круг

16. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг

17. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1 круг

18. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1 круг

19. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 2 круга

Не финишировали: Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo)

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 258. 2. Шарль Леклер — 178. 3. Серхио Перес — 173. 4. Джордж Расселл — 158. 5. Карлос Сайнс — 156. 6. Льюис Хэмилтон — 146. 7. Ландо Норрис — 76. 8. Эстебан Окон — 58. 9. Валттери Боттас — 46. 10. Фернандо Алонсо — 41. 11. Кевин Магнуссен — 22. 12. Даниэл Риккьярдо — 19. 13. Пьер Гасли — 16. 14. Себастьян Феттель — 16. 15. Мик Шумахер — 12. 16. Юки Цунода — 11. 17. Гуаньюй Чжоу — 5. 18. Ленс Стролл — 4. 19. Александр Албон — 3. 20. Нико Хюлькенберг — 0. 21. Николас Латифи — 0.

Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 431. 2. Ferrari — 334. 3. Mercedes — 304. 4. Alpine — 99. 5. McLaren — 95. 6. Alfa Romeo — 51. 7. Haas — 34. 8. AlphaTauri — 27. 9. Aston Martin — 20. 10. Williams — 3.