Магнуссен — о победе в квалификации «Гран-при Сан-Паулу»: «Это что-то невероятное»

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен поделился впечатлениями от квалификации «Гран-при Сан-Паулу», в которой выиграл поул впервые в карьере.

«Не знаю, что сказать. Команда выпустила меня на трассу в самый подходящий момент времени. На пит-лейне мы расположены первыми, нам удался хороший круг, в итоге мы на поуле. Это восхитительно. Огромное спасибо Джину Хаасу, Гюнтеру Штайнеру и всей команде за такую возможность. Это что-то невероятное, большое спасибо», — цитирует Sky Sports Магнуссена.

Второй результат показал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Топ-3 замкнул пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Квалификация на «Гран-при Сан-Паулу» определяет стартовый порядок субботнего спринта.