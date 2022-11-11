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11 ноября, 23:36

Магнуссен — о победе в квалификации «Гран-при Сан-Паулу»: «Это что-то невероятное»

Мария Гусева
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Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен поделился впечатлениями от квалификации «Гран-при Сан-Паулу», в которой выиграл поул впервые в карьере.

«Не знаю, что сказать. Команда выпустила меня на трассу в самый подходящий момент времени. На пит-лейне мы расположены первыми, нам удался хороший круг, в итоге мы на поуле. Это восхитительно. Огромное спасибо Джину Хаасу, Гюнтеру Штайнеру и всей команде за такую возможность. Это что-то невероятное, большое спасибо», — цитирует Sky Sports Магнуссена.

Второй результат показал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Топ-3 замкнул пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Квалификация на «Гран-при Сан-Паулу» определяет стартовый порядок субботнего спринта.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12744610/sao-paulo-gp-live-updates-from-qualifying-practice-ahead-of-final-sprint-of-2022-f1-season
Формула-1
Кевин Магнуссен
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