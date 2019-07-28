02:28 | Авто-мото — Формула-1

Окон мог заменить Хэмилтона в квалификации "Гран-при Германии"

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон мог пропустить квалификацию "Гран-при Германии" из-за проблем со здоровьем. В таком случае его заменил бы резервный пилот Эстебан Окон.

- Мне нездоровилось утром. У меня болело горло, поэтому мы рассматривали вариант на случай, если я не смогу выступить, - цитирует Хэмилтона Autosport. – Я проехал третью тренировку, после чего мы подготовились при необходимости задействовать резервного гонщика.

Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации "Гран-при Германии".

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Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/57867-okon-mog-zamenit-hemiltona-v-kvalifikacii-gran-pri-germanii

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