Марко: «Превосходство «Феррари» в скорости пугает»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко подвел итоги пятничных свободных заездов «Гран-при Венгрии».

«Изменения, которые мы внесли в настройки болидов между практиками ничего нам не дали. Стало только хуже. Посмотрим, сумеем ли мы найти лучший компромисс в поиске наиболее оптимальных настроек.

Но пока превосходство «Феррари» в скорости пугает, особенно на шинах «медиум». Нам будет очень непросто. Было бы глупо надеяться на то, что у «Феррари» что-то пойдет не так», — приводит слова Марко racingnews365.

Пилоты «Феррари» показали лучшие времена по итогам двух сессий свободных заездов. В первой практике лучшим стал Карлос Сайнс, а во второй — Шарль Леклер.