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Сегодня, 10:15

Марко: «Превосходство «Феррари» в скорости пугает»

Марко поделился мнением о борьбе «Феррари» и «Ред Булл» на «Гран-при Венгрии»
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко подвел итоги пятничных свободных заездов «Гран-при Венгрии».

«Изменения, которые мы внесли в настройки болидов между практиками ничего нам не дали. Стало только хуже. Посмотрим, сумеем ли мы найти лучший компромисс в поиске наиболее оптимальных настроек.

Но пока превосходство «Феррари» в скорости пугает, особенно на шинах «медиум». Нам будет очень непросто. Было бы глупо надеяться на то, что у «Феррари» что-то пойдет не так», — приводит слова Марко racingnews365.

Пилоты «Феррари» показали лучшие времена по итогам двух сессий свободных заездов. В первой практике лучшим стал Карлос Сайнс, а во второй — Шарль Леклер.

Источник: https://racingnews365.nl/marko-vreest-het-ergste-voor-verstappen-ferrari-was-beangstigend-snel
Формула-1
Ред Булл
Феррари
Хельмут Марко
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