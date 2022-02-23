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Сегодня, 19:43

Хэмилтон хотел бы видеть на посту гоночного директора «Формулы-1» женщину

Иван Шитик
Корреспондент

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что хотел бы видеть на посту гоночного директора «Формулы-1» женщину.

«Я хочу, чтобы больше женщин работал в «Формуле-1». Чтобы они появились в числе стюардов. Чтобы женщина стала гоночным директором. Это было настоящим проявлением равноправия», — цитирует Хэмилтона ESPN.

Ранее в рамках инициативы We Race As One, инициатором которой был как раз Хэмилтон, пилоты выстраивались перед стартом каждого «Гран-при» (обычно в футболках с надписью «Конец расизму»), при этом большая часть гонщиков вставала на одно колено в знак борьбы против дискриминации.

Теперь данная акция не предусмотрена в расписании уик-энда, хотя пилотам не запрещено самостоятельно выражать свою позицию, вставая на колено.

Мерседес
Льюис Хэмилтон
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