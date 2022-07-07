Марко заявил, что Цунода будет работать с психологом

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что пилот «Альфа Таури» Юки Цунода будет работать с психологом.

«Мы организовали ему своего рода психолога, так как он продолжает выдавать тирады в поворотах, что негативно влияет на скорость. Надо контролировать эмоции.

Слава богу, Макс Ферстаппен — спокойный гонщик. В этом плане — и не только в этом — нашим проблемным ребенком является Цунода. Вы не поверите — он срывается по радио», — приводит слова Марко Autosport со ссылкой на Servus TV.

После 10 этапов «Гран-при» Цунода набрал 11 очков и занимает 15-е место в личном зачете пилотов.