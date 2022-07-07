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Сегодня, 22:34

Марко заявил, что Цунода будет работать с психологом

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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что пилот «Альфа Таури» Юки Цунода будет работать с психологом.

«Мы организовали ему своего рода психолога, так как он продолжает выдавать тирады в поворотах, что негативно влияет на скорость. Надо контролировать эмоции.

Слава богу, Макс Ферстаппен — спокойный гонщик. В этом плане — и не только в этом — нашим проблемным ребенком является Цунода. Вы не поверите — он срывается по радио», — приводит слова Марко Autosport со ссылкой на Servus TV.

После 10 этапов «Гран-при» Цунода набрал 11 очков и занимает 15-е место в личном зачете пилотов.

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/marko-red-bull-hired-psychologist-to-help-problem-child-tsunoda/10333961/
Формула-1
Хельмут Марко
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