Квят рассказал, почему он не участвует в виртуальных гонках

Российский пилот «АльфаТаури» Даниил Квят объяснил, почему он не принимает участие в виртуальных гонках. Сезон в «Формуле-1» не начался из-на пандемии коронавируса.

«Я катаюсь в Gran Turismo на приставке. Соревнуюсь сам с собой — пытаюсь улучшить собственное время круга на старом Нюрбургринге, — цитирует Квята Autosport со ссылкой на в прямй эфире в Instagram с Виталием Петровым. — Конечно, хочется посоревноваться с другими гонщиками, но я не могу подключиться к интернету. Интернет дома есть, там проблема в другом — объясню за кадром».

Также Квят рассказал, что не может установить дома второй гоночный симулятор.

«У меня в квартире мало места, поэтому неохота заказывать ещё одну приставку, — отметил гонщик. — Вообще я не большой поклонник виртуальных гонок. Ощущения не т. е. Я вот езжу, и уже становится немного скучно».

19 апреля состоится виртуальное «Гран-при Китая». Начало в 19.00 по московскому времени.