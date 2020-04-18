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Квят рассказал, почему он не участвует в виртуальных гонках

19:58
Даниил Квят. Фото Motorsport.
Даниил Квят. Фото Motorsport.
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Российский пилот «АльфаТаури» Даниил Квят объяснил, почему он не принимает участие в виртуальных гонках. Сезон в «Формуле-1» не начался из-на пандемии коронавируса.

«Я катаюсь в Gran Turismo на приставке. Соревнуюсь сам с собой — пытаюсь улучшить собственное время круга на старом Нюрбургринге, — цитирует Квята Autosport со ссылкой на в прямй эфире в Instagram с Виталием Петровым. — Конечно, хочется посоревноваться с другими гонщиками, но я не могу подключиться к интернету. Интернет дома есть, там проблема в другом — объясню за кадром».

Также Квят рассказал, что не может установить дома второй гоночный симулятор.

«У меня в квартире мало места, поэтому неохота заказывать ещё одну приставку, — отметил гонщик. — Вообще я не большой поклонник виртуальных гонок. Ощущения не т. е. Я вот езжу, и уже становится немного скучно».

19 апреля состоится виртуальное «Гран-при Китая». Начало в 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/62065-daniil-kvyat-obyasnil-pochemu-ne-uchastvuet-v-virtualnyh-gonkah

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