Квят на последнем рестарте отыграл три позиции

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал выступление на «Гран-при Бразилии». Он занял 10-е место.

— При старте с 16-й позиции знал, что легко не будет, — цитирует Квята официальный сайт команды. — Это была трудная гонка до рестарта после машины безопасности на последнем круге, когда сумел обойти три машины и набрать хотя бы одно очко.

Это второй подиум для «Торо Россо» в этом году, мы являемся единственной командой из середины пелотона, которая смогла этого добиться. Вернули себешестое место в зачете. Этот результат — отличное достижение для команды.