«Интерлагос» продлил контракт с «Формулой-1» до 2025 года

«Формула-1» сообщила о продлении контракта с автодромом «Интерлагос» на проведение этапов «Королевских гонок».

Новое соглашение с бразильской трассой действует до 2025 года. С сезона-2021 гонка будет носить название «Гран-при Сан-Паулу». Следующий этап «Формулы-1» на трассе «Интерлагос» состоится 14 ноября 2021 года.

В сезоне-2020 гонка на трассе не состоялась из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что россиянин Даниил Квят покинул «Альфа Таури». Его место в команде займет японец Юки Цунода.