Квят покинул «Альфа Таури»

Пресс-служба «Альфа Таури» объявила о подписании контракта с пилотом Юки Цунодой.

Японец займет место россиянина Даниила Квята в качестве одного из пилотов итальянской команды. С сезона-2021 Цунода будет выступать в «Альфа Таури» вместе с Пьером Гасли, сохранившим место в коллективе.

В сезоне-2020 Цунода занял третье место в личном зачете «Формулы-2», уступив чемпиону Мику Шумахеру 15 очков. Во вторник, 15 декабря японец принял участие в тестовых заездах «Формулы-1» на трассе в Абу-Даби, показав пятый результат за рулем «Альфа Таури».

В сезоне-2020 Квят занял 14-е место в личном зачете «Формулы-1», набрав 32 очка. Лучшим результатом россиянина стало 4-е место на «Гран-при Эмилии-Романьи». Квят выступал за «Альфа Таури» (прежнее название команды до 2020 года — «Торо Россо») в период с 2013 по 2014, с 2016 по 2017 и с 2019 по 2020 годы.