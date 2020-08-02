Хюлькенберг не примет участия в «Гран-при Великобритании» из-за проблем с болидом
16:12
Немецкий пилот Нико Хюлькенберг, замещающий Серхио Переса в «Рейсинг Пойнт», снялся с участия в «Гран-при Великобритании», сообщается в официальном Twitter Формулы-1.
Гонщик, который должен был начать стартовать с пит-лейна, снялся из-за проблем с его болидом.
BREAKING: Nico Hulkenberg is out of the British Grand Prix and will not start Sunday's race following an issue with his car#BritishGP ?? #F1 pic.twitter.com/vIYEgHXmiL— Formula 1 (@F1) August 2, 2020
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