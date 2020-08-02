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Хюлькенберг не примет участия в «Гран-при Великобритании» из-за проблем с болидом

16:12
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Немецкий пилот Нико Хюлькенберг, замещающий Серхио Переса в «Рейсинг Пойнт», снялся с участия в «Гран-при Великобритании», сообщается в официальном Twitter Формулы-1.

Гонщик, который должен был начать стартовать с пит-лейна, снялся из-за проблем с его болидом.

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