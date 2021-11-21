Пьер Гасли: «Это был разочаровывающий день»

Пилот команды «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился впечатлениями после «Гран-при Катара». Он занял 11-е место.

«Это действительно разочаровывающий день, — цитирует Гасли Autosport. — Мы с Юки (Цунодой — Прим. «СЭ») стартовали в первой десятке, но в ходе гонки сильно отстали. Сегодня я выкладывался по полной, но мы были слишком медленными. Даже на старте я не мог держаться позади Алонсо, поэтому мы попытались применить агрессивную стратегию двух пит-стопов, но темпа просто не хватало.

Сегодня это не сработало, что очень разочаровывает. После инцидента в квалификации мы поменяли некоторые детали на машине, не знаю, могли ли они повлиять на наш сегодняшний гоночный темп, но нам нужно будет всё пересмотреть. Cейчас я просто не могу это объяснить".

Выиграл гонку пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.