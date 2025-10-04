Расселл завоевал поул на «Гран-при Сингапура»

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл выиграл квалификацию «Гран-при Сингапура». Время лучшего круга британца составило 1 минуту 29,158 секунды.

Вторым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+0,182 секунды), третьим — лидер общего зачета Оскар Пиастри из «Макларен» (+0,366).

В топ-6 также вошли Андреа Кими Антонелли («Мерседес»; +0,379), Ландо Норрис («Макларен»; +0,428) и Льюис Хэмилтон («Феррари»; +0,530). У Шарля Леклера из «Феррари» седьмая позиция (+0,626).

Основная гонка пройдет в воскресенье, 5 октября, в 15.00 по московскому времени.