Ферстаппен стал лучшим в третьей практике «Гран-при Сингапура»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой практике «Гран-при Сингапура».

25-летний нидерландец показал результат 1 минута 30,148 секунды. Второе время показал партнер Оксар Пиастри из «Макларена», отставший от лидера на 0,017 секунды, третье — Джорлд Расселл из «Мерседес» (+0,049).

Пилот «Макларен» Ландо Норрис показал пятый результат (+0.144), Льюис Хэмилтон из «Феррари» — восьмой (+0.411)

Основная гонка «Гран-при Сингапура» пройдет 5 октября и начнется в 15.00 по московскому времени.