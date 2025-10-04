Формула-1
Сегодня, 18:40

Пилотам «Уильямса» Албону и Сайнсу грозит дисквалификация

Алина Савинова

Гонщики «Уильямса» Алекс Албон и Карлос Сайнс могут быть исключены из протокола квалификации «Гран-при Сингапура».

Как сообщил технический делегат ФИА Джо Бауэр, болиды пилотов не прошли технические проверки. В ходе технической инспекции было установлено, что на обеих машинах ширина детали системы DRS превысила максимально допустимую величину в 85 мм.

Дело передано стюардам. Если нарушение будет подтверждено, то «Уильямс» дисквалифицируют с «Гран-при Сингапура». Однако пилоты смогут стартовать в воскресной гонке в случае устранения нарушения.

В квалификации Албон занял 12-е место, а Сайнс показал 13-й результат.

