«Гран-при Австралии» в 2021 году может пройти не в Мельбурне

В сезоне-2021 «Гран-при Австралии» может принять новый автодром, если карантинные меры в Мельбурне не будут сняты, сообщает Autosport.

Правительство штата Виктория объявило о продлении режима чрезвычайной ситуации как минимум на шесть месяцев. Мельбурн, где гонка проходила с 1996 года, находится на полном карантине

В такой ситуации премьер-министр штата Южная Австралия Стивен Маршалл заявил, что поддержит перенос «Гран-при Австралии» в город Тейлем Бенд, в 100 километрах к югу от Аделаиды. Здесь два года назад появилась совершенно новая трасса «Бенд Моторспорт Парк», которая в 2018-м и 2019-м принимала этапы местной гоночной серии.