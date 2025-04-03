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3 апреля, 11:58

Браун — об успехе «Макларен» на старте сезона: «Все дело в стабильности состава»

Сергей Ярошенко
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Генеральный директор «Макларен» Зак Браун назвал основной фактор успеха команды на старте этого сезона «Формулы-1».

«Вы находите лучших пилотов, нанимаете лучшего руководителя команды и объединяете это в комбинацию вместе со всей замечательной работой, которую мужчины и женщины проделали в «Макларен» и на гоночных трассах. Тогда вы получаете отличные результаты. Если вы посмотрите на нашу пит-уолл, наше техническое руководство, Андреа, наших пилотов, все дело в стабильности состава, командной работе и товариществе. Но, как вы видите, в «Формуле-1» все довольно близко, поэтому мы должны продолжать концентрироваться на нашем деле», — цитирует Брауна пресс-служба «Формулы-1».

По итогам двух этапов «Макларен» занимает первое место в зачете конструкторов с 78 очками. Пилот команды Ландо Норрис также занимает лидирующую строчку в личном зачете с 44 баллами, другой пилот — Оскар Пиастри на 4-м месте с 34 очками.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.

Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
Оскар Пиастри
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