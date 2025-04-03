Дуэн: «Адаптация новичков — сложный процесс, требующий времени»

Австралийский пилот «Альпина» Джек Дуэн прокомментировал разницу в скорости между опытными гонщиками и новичками, приведя в пример Карлоса Сайнса и Александра Албона.

«Это логично, что опытные гонщики быстрее адаптируются. Вот Албон опережает Сайнса на три-три с половиной десятых в квалификации, и это нормально. Ему нужно время, чтобы привыкнуть к машине. Но если бы я, как новичок, уступал Гасли полторы десятых, все СМИ уже кричали бы, что меня пора менять.

Такие гонщики, как Албон или Гасли, знают свою машину до мелочей — они работают с ней дольше. Карлос — невероятно талантливый пилот, победитель гонок, но у него есть свои предпочтения в управлении. Возможно, текущий болид не позволяет ему ехать так, как он привык. На адаптацию нужно время», — приводит слова Дуэна издание Speedcafe.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.