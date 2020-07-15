Феттель провел переговоры с «Рейсинг Пойнт»

Четырехкратный чемпион мира, пилот «Феррари» Себастьян Феттель и владелец команды «Рейсинг Пойт» Лоуренс Стролл провели переговоры, сообщает F1-Insider. Решение зависит от немецкого гонщика.

В команде из Сильверстоуна, которая со следующего года будет называться «Астон Мартин», готовы к сотрудничеству. Ранее Феттель говорил, что до конца сезона не уйдет из «Феррари».

За «Рейсинг Пойнт» в текущем сезоне выступают Серхио Перес и Лэнс Стролл.

Себастьян Феттель: «Деньги меня не интересуют. Если не найду подходящий вариант, то уйду из «Формулы-1»