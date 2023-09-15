Расселл: «Мне очень понравился новый вариант конфигурации трассы Сингапура»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги пятничных заездов «Гран-при Сингапура». Расселл в первой практике занял шестое место, а во второй — третье.

«В целом очень хорошая для нас пятница. По ощущениям, машина хорошо работает на этой трассе. В прохладных условиях, в которых проходила вторая практика, ситуация еще улучшилась, но и в первой практике, хотя условия были не репрезентативными, машина работала неплохо. «Феррари» кажется очень быстрой, особенно на квалификационном круге», — приводит слова Расселла F1i.com.

Также пилот «Мерседеса» заявил, что ему понравилась новая конфигурация трассы.

«Еще мне очень понравился новый вариант конфигурации трассы. Благодаря изменениям последний сектор, да и весь круг в целом, теперь проходится намного более плавно. Да и новый асфальт на отрезке с первого по пятый поворот определенно сделал трассу лучше», — сказал Расселл.

В субботу, 16 сентября, в 12.30 по московскому времени пройдет третья практика «Гран-при Сингапура», а в 16.00 — квалификация. Сама гонка состоится 17 сентября в 15.00 мск.