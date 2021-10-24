Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал о проблеме, с которой столкнулся во время практики «Гран-при США».

«Когда я использовал новый шлем, то с одной стороны визор пропускал воздух. На скорости 300 км/ч поступает очень много воздуха, который направляется в глаза. К сожалению, из-за этого у меня были очень красные глаза, что не очень приятно. Было такое ощущение, будто едешь на мотоцикле без защитных очков», — приводит слова Мазепина Motorsport-Total.

В квалификации «Гран-при США» Мазепин занял последнюю позицию, но будет стартовать в гонке с семнадцатого места из-за того, что Себастьян Феттель («Астон Мартин»), Фернандо Алонсо («Альпин») и Джордж Расселл («Уильямс») получили штрафы за замены силовой установки.