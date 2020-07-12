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Болиды «Феррари» выбыли из гонки «Гран-при Штирии» из-за столкновения на первом круге

16:41
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Инцидент между двумя «Феррари» Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля на первом круге «Гран-при Штирии» привел к появлению на трассе машины безопасности.

Леклер двигался по внутренней траектории, слишком поздно начал торможение и столкнулся со своим напарником по команде.

В результате аварии Леклер повредил переднюю часть болида, на машине Феттеля было сломано заднее антикрыло. После нескольких кругов в режиме автомобиля безопасности остальные пилоты продолжили гонку. Феттель и Леклер остались в боксах и официально выбыли из «Гран-при».

— Я не ожидал такого. Шел по внутреннему радиусу. Но борьба была очень плотная. Некуда было уходить от столкновения, — цитирует Феттеля Sky Sports.

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