«КамАЗ» никого не подпустил к подиуму. Итоги насыщенного «Дакара»

Легендарный ралли-марафон не обошелся без скандалов. А россиянин Владимир Васильев в последний момент попал в Топ-6 в зачете внедорожников.

Ралли-рейд Дакар. Итоговый зачет

Мотоциклы

1. Кевин Бенавидес (Аргентина, «Хонда») — 47:18.14

2. Рикки Брейбек (США, «Хонда») — 4.56

3. Сэм Сандерленд (Великобритания, «КТМ») — 15.57

Квадроциклы

1. Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха») — 60:28.29

2. Джованни Энрико (Чили, «Ямаха») — 33.44

3. Пабло Копетти (США, «Ямаха») — 3:00.58

Внедорожники

1. Стефан Петерансель (Франция, «Мини») — 44:27.11

2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») — 14.51

3. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Мини») — 1:01.57...

6. Владимир Васильев (Россия, «Мини») — 3:29.38

Мотовездеходы SSV

1. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») — 53:41.02

2. Остин Джонс (США, «Кан-Ам») — 17.23

3. Арон Домжала (Польша, «Кан-Ам») — 51.53...

16. Сергей Карякин (Россия, «Кан-Ам») — 11:07.04

Грузовики

1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») — 48:21.21

2. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») — 41.38

3. Айрат Мардеев (Россия, «КАМАЗ») — 1:16.35...

7. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») — 2:51.01

«Дакар-2021» ударно дал старт новому авто- и мотоспортивному году. Несмотря на нынешнюю кризисную ситуацию в мире, организаторы отлично постарались, чтобы провести все этапы в Саудовской Аравии без особых проблем. Интрига сохранялась до последнего дня практически во всех классах, однако главным итогом для нас является превосходство команды «КамАЗ-мастер» над остальными грузовиками. Впрочем шестое место Владимира Васильева в зачете внедорожников — тоже отменный результат.

Экипажу Сотникова нет равных

Благодаря ярким выступлениям «КамАЗ-мастер» класс грузовиков всегда являлся наиболее успешным для россиян. Еще перед началом нынешнего двухнедельного марафона было известно, что особого сопротивления россияне не ощутят и на этот раз. Главными соперниками представлялись «МАЗы» во главе с Сергеем Вязовичем. Белорусы начинали хорошо, но уже на четвертом этапе экипаж Вязовича потерял возможность побороться за победу. Дальнейшие технические проблемы «МАЗа» привели к сходу белорусского коллектива. Второй «МАЗ» Алексея Вишневского после сложного старта также не соперничал с «КАМАЗом» и закончил марафон на шестой позиции. Поэтому российский коллектив, состоящий из четырех экипажей, разыгрывал призовые места между собой.

У действующего чемпиона Андрея Каргинова с первого этапа марафон не задался. Технические неполадки заставили российский экипаж отыгрывать большое количество времени, но финиш на седьмом месте — максимум в сложившейся ситуации. В борьбу за подиум могли вмешаться чехи Мартин Мацик на «Ивеко» и Алеш Лопрайс на «Праге», однако Дмитрий Сотников создал себе большой задел еще в первой половине марафона, а Антон Шибалов и Айрат Мардеев уверенно взяли свое после дня отдыха.

Последние этапы превратились в формальность, и экипаж Дмитрия Сотникова впервые завоевал «Золотого бедуина». Шибалов финишировал с отставанием в 40 секунд, а на последнем этапе с ним произошел курьезный инцидент: «КамАЗ» так высоко подпрыгнул на небольшом песчаном трамплине, что задел низколетящий вертолет. К счастью, особых повреждений ни грузовику, ни вертолету это не принесло, и Шибалов сумел закончить этап. Тройку призеров замкнул Айрат Мардеев, что позволило «КамАЗ-мастер» занять весь подиум в четвертый раз в истории.

14-я победа легенды

В зачете внедорожников борьба за победу развернулось между многоопытными фаворитами. 55-летний Стефан Петрансель и 50-летний Насер аль-Атийя устроили настоящую погоню друг за другом, тогда как другие заметные гонщики Карлос Сайнс-старший и Себсастьян Леб критиковали организаторов за сложность прохождения некоторых этапов. Легендарный испанец несколько раз заблудился, из-за чего потерял очень много времени. Приключения Сайнса, который на протяжении нескольких минут не мог найти правильный путь, уже вошли в фольклор «Дакара». А Леб нахватал проблемы еще на старте. Пробитые шины, технические неполадки, штраф за превышение скорости и навигационные проблемы завершили провальный марафон легенды классических ралли.

К сожалению, россиянин Владимир Васильев на первых этапах также столкнулся с рядом проблем, но во второй половине он и его штурман Дмитрий Цыро брали стабильностью. К моменту завершения «Дакара» Васильев находился на седьмом месте в общем зачете, но затем комиссары добавили к результату его главного соперника Халида Аль-Кассими из ОАЭ пять минут штрафа. Благодаря этому экипаж Владимира поднялся на шестую строчку. Напомним, что лучший результат нашего гонщика, который проехал «Дакар» в шестой раз, — пятое место в 2015 году. Победу же в общем зачете одержал Петрансель, для которого этот успех стал 14-м на «Дакаре». Насер аль-Атийя, закончивший гонку вторым, уступил французу всего 15 минут. Бронзовым призером стал Сайнс-старший.

Событийный марафон Карякина

Сергей Карякин, который мог пропустить «Дакар» из-за финансовых трудностей, провел яркий ралли-марафон в зачете мотовездеходов. Россиянин не рисковал на первых этапах, но сохранял надежду на победу. Решающим стал вечер после восьмого этапа, когда Карякин обвинил соперников из Саудовской Аравии в нарушении правил. Дело в том, что во время двухдневного марафонского этапа участники должны были обслуживать технику сами, без помощи механиков. Россиянин заподозрил саудитов в помощи своим, однако буквально через день Карякин получил обвинения уже в свой адрес. Несмотря на скандалы, россиянину все равно не удалось выиграть в своем классе. Технические неполадки на девятом этапе испортили «Дакар». Пусть Карякин и сумел победить на десятом. Проблемы и штрафы принесли россиянину лишь 16-й результат в своем классе.

Неплохо себя проявил самый молодой гонщик нынешнего «Дакара» Сет Кинтеро. 18-летний парень сумел взять несколько этапов, но также не обошелся без технических проблем, что предопределило его большое отставание на финише от победителя. Подиум в зачете мотовездеходов заняли Франсиско Контрадо, Остин Джонс и Арон Домжала соответственно.

Грустный финал «Дакара»

Класс квадроциклов у многих особого интереса не вызывает: Андухар, Энрико и Копетти распределили места на подиуме. А вот зачет мотоциклов представлялся самым интригующим. Лидеры менялись после каждого этапа, но на последнем этапе явными фаворитами были Кевин Бенавидес и Рики Брабек на «Хонде», а также Сэм Сандерленд на «КТМ». В итоге представители «Хонды» во главе с Бенавидесом выиграли общий зачет, а Сандерленд из-за провального последнего этапа не сумел побороться за победу и взял бронзу.

Этот класс является еще и самым опасным, что нынешний ралли-марафон в лишний раз доказал. Во время сложнейших седьмого и восьмого этапов многие гонщики получили серьезные травмы, в том числе и фатальные. К сожалению, французский мотогонщик Пьер Шерпен во время финального дня «Дакара» скончался от последствий травм, полученных еще на седьмом этапе.