Смоляр прокомментировал победу в первой гонке «Формулы-3»

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр, выигравший первую гонку этапа «Формулы-3» во Франции, прокомментировал победу.

Эта победа стала для Смоляра второй в сезоне, до этого он выигрывал первую гонку этапа в Испании. Второе место занял Виктор Мартан, третьим стал Калан Уильямс.

«Это уже вторая победа в сезоне, получилась просто невероятная гонка, — приводит слова Смоляра пресс-служба Формулы-3. - С Мартинсом мы выдали настоящую битву на последнем круге. Заезд удался. Не ожидал, что все так получится, но я получил удовольствие.

Надеюсь, что вторая гонка получится такой же веселой. Команда проделала отличную работу. Машина была отлично подготовлена. Надеюсь, мы поборемся за очки и во второй гонке".